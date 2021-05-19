Вчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемония

Дубликаты переходящих знамён сибирских воинских частей и вручение исторических формуляров передали норильским школьным музеям - победителям краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности.

В церемонии приняли участие школьные музеи Норильска, вошедшие в число 24 лучших в крае. Они работают на базе школы № 8 им. Г. С. Титова, школы № 41 и станции детского и юношеского туризма и экскурсий.

Наталья Куликова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СДЮТиЭ, рассказала, что в нашем городе призовые места впервые получили сразу три музея. Дубликаты переходящих знамён будут храниться в Норильске в течение года. На протяжении этого времени ребята будут заполнять формуляры и описывать все важные события. Впоследствии эти заметки останутся в музеях, а знамёна продолжат свой путь.