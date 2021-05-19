МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемония

Вчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемония

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Вчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемония

Вчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемонияВчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемонияВчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемонияВчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемонияВчера на площади Памяти Героев состоялась торжественная церемония

Дубликаты переходящих знамён сибирских воинских частей и вручение исторических формуляров передали норильским школьным музеям - победителям краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности.

В церемонии приняли участие школьные музеи Норильска, вошедшие в число 24 лучших в крае. Они работают на базе школы № 8 им. Г. С. Титова, школы № 41 и станции детского и юношеского туризма и экскурсий.

Наталья Куликова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СДЮТиЭ, рассказала, что в нашем городе призовые места впервые получили сразу три музея. Дубликаты переходящих знамён будут храниться в Норильске в течение года. На протяжении этого времени ребята будут заполнять формуляры и описывать все важные события. Впоследствии эти заметки останутся в музеях, а знамёна продолжат свой путь.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
19 мая в 20:00 470
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