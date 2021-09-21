МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера на трассе Норильск-Алыкель произошла авария, в которой пострадали четыре человека

Вчера на трассе Норильск-Алыкель произошла авария, в которой пострадали четыре человека

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Вчера на трассе Норильск-Алыкель произошла авария, в которой пострадали четыре человека

ДТП произошло утром, на 18-м километре автодороги.

Вчера на трассе Норильск-Алыкель произошла авария, в которой пострадали четыре человека

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь в сторону Кайеркана, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Auris, после чего его машина по ходу движения ушла в кювет.

В результате столкновения пострадали оба водителя и их пассажиры. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Дорожные полицейские просят норильчан быть предельно внимательными и осторожными. Вчера в городе выпал первый снег, а сегодня на дорогах образовалась наледь.

21 сентября в 12:08 430
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