Вчера на ул. Талнахской сбили10-летнего велосипедиста

Как сообщают дорожные полицейские, вчера около 20.00 на ул. Талнахской водитель автомобиля Renault Sandero при движении со стороны ул. Московской в сторону ул. Орджоникидзе через регулируемый перекрёсток допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. Мальчик на велосипеде пересекал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в городскую больницу, после чего его госпитализировали.

В 2021 году это первое подобное ДТП. В прошлом году под колёса попали пятеро велосипедистов, один из них погиб.

Госавтоинспекция просит родителей в очередной раз напомнить детям о мерах безопасности при управлении велосипедом и о правилах дорожного движения. Это поможет обезопасить ребёнка! Госавтоинспекция также напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается.