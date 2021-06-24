МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера на ул. Талнахской сбили10-летнего велосипедиста

Вчера на ул. Талнахской сбили10-летнего велосипедиста

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Вчера на ул. Талнахской сбили10-летнего велосипедиста

Мальчик пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Вчера на ул. Талнахской сбили10-летнего велосипедиста

Как сообщают дорожные полицейские, вчера около 20.00 на ул. Талнахской водитель автомобиля Renault Sandero при движении со стороны ул. Московской в сторону ул. Орджоникидзе через регулируемый перекрёсток допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. Мальчик на велосипеде пересекал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в городскую больницу, после чего его госпитализировали.

В 2021 году это первое подобное ДТП. В прошлом году под колёса попали пятеро велосипедистов, один из них погиб.

Госавтоинспекция просит родителей в очередной раз напомнить детям о мерах безопасности при управлении велосипедом и о правилах дорожного движения. Это поможет обезопасить ребёнка! Госавтоинспекция также напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
24 июня в 14:44 690
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