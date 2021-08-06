Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора

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Он значится в календаре с 5 августа 1914 года. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении издавал звуковой сигнал. А в России первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде.