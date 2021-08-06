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Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора

Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора

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Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора

Он значится в календаре с 5 августа 1914 года. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении издавал звуковой сигнал. А в России первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде.

Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофораВчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофораВчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора

Норильские автоинспекторы устроили для воспитанников детского сада «Умка» праздник дорожной безопасности. Ребята отгадывали загадки на заданную тему, собирали пазлы и соревновались в ловкости и скорости, разбирая различные дорожные ситуации.

В завершение мероприятия старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Аршалуйсян отметила, что у малышей высокий уровень знаний правил поведения на дорогах, и вручила каждому участнику праздника памятный подарок - световозвращающие наклейки.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
6 августа в 14:44 770
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