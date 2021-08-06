Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора
Вчера норильские дорожные полицейский отметили Международный день светофора
Он значится в календаре с 5 августа 1914 года. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении издавал звуковой сигнал. А в России первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде.
Норильские автоинспекторы устроили для воспитанников детского сада «Умка» праздник дорожной безопасности. Ребята отгадывали загадки на заданную тему, собирали пазлы и соревновались в ловкости и скорости, разбирая различные дорожные ситуации.
В завершение мероприятия старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Аршалуйсян отметила, что у малышей высокий уровень знаний правил поведения на дорогах, и вручила каждому участнику праздника памятный подарок - световозвращающие наклейки.