Вчера стартовали первые занятия от бизнес-клуба Агентства развития Норильска

«Наш клуб поможет вам погрузиться в увлекательный мир финансов, инвестиций и предпринимательства, узнать много полезного и интересного, а также обзавестись новыми друзьями, – обратилась к его участникам специалист направления «Развитие бизнес-среды» АРН Оксана Бруяка. – Уверена, что в финале занятий вы придёте к нам в агентство и представите собственные интересные бизнес-проекты».

В бизнес-клубе ребят ждут:

- тренинги, где их научат создавать бизнес-проекты;

– уроки актёрского мастерства, которые помогут стать увереннее в себе;

– занятия с психологом для личностного развития;

– курсы иностранных языков (английского и китайского);

– мастер-классы по работе с медиаконтентом, которые помогут лучше ориентироваться в информационном потоке;

– курсы работы с онлайн-сервисами и программным обеспечением;

– встречи с успешными предпринимателями в рамках выездных экскурсий на предприятия;

– мастер-классы в режиме онлайн с фокусником-иллюзионистом для развития мелкой моторики и расширения кругозора;

– знакомство с бизнес-литературой, развивающие игры и квесты.

«Девиз нашего клуба: «Видеть дальше, смотреть глубже, мыслить шире». Все занятия направлены на расширение кругозора детей, на то, чтобы они поверили в себя и научились мыслить нестандартно», – отметил руководитель и идейный вдохновитель проекта Василий Шадт, ответственный за направление «Актёрское мастерство».

Клуб «ФОКС» будет работать по будням с 10 до 18 часов до конца июня.

Впервые «Бизнес-каникулы» были организованы при поддержке АРН в прошлом году. На площадке Центра развития личности «Старт» на протяжение 20 дней работала тематическая летняя группа дневного пребывания. В игровой форме ребята развивали лидерские качества, внимательность, любознательность и ответственность, учились анализировать и планировать, работать в команде и принимать решения. Финалом стала презентация на площадке АРН необычных бизнес-идей, подготовленных детьми.