Вчера в Норильске произошло два ДТП

Первое ДТП произошло около семи часов вечера на перекрёстке ул. Голиково и Юго-Восточной объездной автодороги. Известно, что автомобиль Renaultдвигался по перекрёстку на зелёный сигнал светофора и сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный свет. В результате ДТП пострадавший госпитализирован.

Второе происшествие случилось около шести часов вечера на ул. Мира (со стороны ул. Ленинградской). По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля Opel сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. При том что пешеходный переход находится в ста метрах от места ДТП. Женщина госпитализирована.

В настоящий момент обстоятельства выясняются.