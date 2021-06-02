Вчера в России прошёл День Северного флота

С 2016 года объединенная группировка сил Северного флота стала постоянным гостем на Таймыре, проводя учения по отработке задач охраны важных промышленных объектов в Дудинке и Норильске. С 2019 года тренировки по высадке на необорудованное побережье Енисея и учения в предгорье Путоран проводятся ежегодно.

В рамках длительных походов в Арктику и на Таймыр североморцы принимают участие в экспедициях, исследованиях островов и арктического побережья и даже делают географические открытия. Кроме того, военные в походе активно участвуют в культурной и спортивной жизни жителей территории - проводят концерты флотских творческих коллективов, организуют хоккейные матчи с местными командами. Бойцы молодёжного патриотического движения «Юнармия» вот уже несколько лет принимают присягу на борту больших десантных кораблей Северного флота в морском порту Дудинка.

Оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот в соответствии с указом президента РФ с 15 декабря 2014 года выведен из состава Западного военного округа. Расширена граница ответственности флота. Управление СФ переформировано в объединённое стратегическое командование. В 2017 году приоритетным направлением деятельности Северного флота определена защита государственных интересов России в Арктике, с началом военной операции в Сирии корабли флота обеспечивают прикрытие в составе Средиземноморской эскадры ВМФ.

22 февраля 2018 года Северному флоту вручено знамя как символ чести, доблести и ратной славы. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 5 июня 2020 г. «О военно-административном делении Российской Федерации» Северный флот является основной самостоятельной военно-административной единицей ОСК «Северный флот», равной по статусу военному округу.