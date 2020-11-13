МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вебинары для жителей моногородов

Вебинары для жителей моногородов

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Вебинары для жителей моногородов

Вебинары от представителей маркетплейса OZON для жителей моногородов.

Вебинары для жителей моногородов

Как начать продавать на маркетплейсе OZON? Именно так звучит тема вебинара, который проведут представители маркетплейса и фонда развития моногородов. Участники узнают, как стать поставщиком для онлайн-магазина, о преимуществах работы в OZON, а также об инструментах повышения продаж для поставщиков через онлайн-ресурс.

До конца спикеры успеют провести три вебинара 17, 25 ноября и 2 декабря в 11.00 по московскому времени.

Всем участникам необходимо зарегистрироваться по ссылкам:

на вебинар 17 ноября: https://internet-platforma--event.timepad.ru/event/1460500/;

на вебинар 25 ноября: https://internet-platforma--event.timepad.ru/event/1467069/;

на вебинар 2 декабря: https://internet-platforma--event.timepad.ru/event/1460499/.

Контактные лица по участию в вебинарах:

- от МОНОГОРОДА.РФ:

Багрова Юлия Владимировна, тел. +7 (495) 734-79-19 (доб. 300), email: y.bagrova@monogorodarf.ru;

- от OZON:

Краснов Петр, тел. + 7 (977) 800-83-91, email: pekrasnov@ozon.ru

Фото из открытых источников
13 ноября в 13:55 520
Моногорода
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