Вебинары для жителей моногородов

Как начать продавать на маркетплейсе OZON? Именно так звучит тема вебинара, который проведут представители маркетплейса и фонда развития моногородов. Участники узнают, как стать поставщиком для онлайн-магазина, о преимуществах работы в OZON, а также об инструментах повышения продаж для поставщиков через онлайн-ресурс.

До конца спикеры успеют провести три вебинара 17, 25 ноября и 2 декабря в 11.00 по московскому времени.

Всем участникам необходимо зарегистрироваться по ссылкам:

на вебинар 17 ноября: https://internet-platforma--event.timepad.ru/event/1460500/;

на вебинар 25 ноября: https://internet-platforma--event.timepad.ru/event/1467069/;

на вебинар 2 декабря: https://internet-platforma--event.timepad.ru/event/1460499/.

Контактные лица по участию в вебинарах:

- от МОНОГОРОДА.РФ:

Багрова Юлия Владимировна, тел. +7 (495) 734-79-19 (доб. 300), email: y.bagrova@monogorodarf.ru;

- от OZON:

Краснов Петр, тел. + 7 (977) 800-83-91, email: pekrasnov@ozon.ru