Вектор знаний

Новые горизонты

Для участия в традиционном форуме в этом году зарегистрировались более 320 специалистов из школ, детских садов, колледжей и вуза. Мероприятие в формате видеообращения открыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он выразил собравшимся огромную благодарность за усердный и кропотливый труд. Сергей Сергеевич также рассказал о новшествах в системе образования.

С 1 сентября в школах страны введены новые квалификационные категории педагог–наставник и педагог–методист — с целью расширения возможностей профессионального роста. Чтобы снять с учителей часть нагрузки, ограничили перечень документов для получения первой и высшей квалификационной категорий. Победители профессиональных конкурсов, таких как «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года» — всего восемь конкурсов, будут получать денежные премии в размере 200 000 и более рублей. Помимо этого, на четверть увеличены премии учителям за достижения в педагогической деятельности. Министр отметил, что благодаря уже работающим мерам поддержки профессия учителя востребованна, растёт престиж и интерес к педагогике среди молодёжи. В приёмную кампанию этого года подано около 350 000 заявлений в педагогические вузы.

В этом учебном году предстоит решить ряд новых задач. Прежде всего — построить суверенную систему образования. Для этого федеральным законом утверждены обновлённые общеобразовательные программы, единые для всех школ и всех уровней образования. Программы действуют с 1 сентября 2023 года, однако одиннадцатиклассникам разрешили закончить обучение по старым стандартам, поскольку этот год переходный.

Разрабатываются новые учебники по всем предметам. За основу берутся утверждённые по так называемому золотому стандарту единые программы, одобренные на федеральном уровне. Закончится процесс перехода на обучение по новым учебникам к 2025 году. У родителей и педагогов уже сейчас есть возможность ознакомиться с нововведениями на портале «Единое содержание общего образования» edsoo.ru.

Ещё одно приоритетное направление — профориентация, с нового года и эта работа будет вестись по единому плану. Так, в 6–11–х классах еженедельно по четвергам в рамках внеурочной деятельности будут проходить занятия по профориентации «Россия — мои горизонты».

– Коллеги, учителя истории! Сейчас, когда продолжается информационная война, Запад пытается исказить правду и представить исторические события в ложном свете. Нашей опорой должно стать качественное историческое образование. Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10–11–х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса: «История России» и «Всеобщая история», — обратился к предметникам Сергей Кравцов.

Что посеешь, то и пожнёшь

Сегодня в Норильске работают 38 детских садов, 36 школ, 6 учреждений дошкольного образования, колледжи и флагман нашего образования — Заполярный государственный университет.

Глава города Дмитрий Карасев, приветствуя участников конференции, отметил, что в год 70–летия норильской системы образования особенно приятно говорить о масштабных проектах строительства и реконструкции существующих объектов:

– Разрабатываются проекты школ на 1100 мест в Оганере и лицея имени Владимира Долгих, строительство которого начнётся уже в следующем году. Новые детские сады появятся в Оганере и Кайеркане. В недалёком будущем удастся разгрузить действующие школы и детские сады и кое–где даже ликвидировать вторую смену.

Также градоначальник отметил профессионализм норильских педагогов:

– Оттачивая мастерство, повышая квалификацию, вы привлекаете в наши школы новых учеников. Население Норильска растёт, сегодня к нам едут жить и работать. Ежегодно в первый класс приходят 2,5 тысячи детей. Уверен, со временем, когда у нас появятся новые современные школы и сады, учащихся и воспитанников станет ещё больше.

Руководитель управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин рассказал об успехах норильской системы образования, не забыв упомянуть и о сложностях. По его словам, главным критерием оценки качества работы учителей и руководителей считаются результаты, которые показывают школьники при выполнении аттестационных работ.

К слову, о сухой статистике: аттестат с отличием получили более пяти процентов выпускников девятых классов. В 2023 году улучшились результаты по математике, информатике, физике, биологии, географии и английскому языку. Особенно Норильск гордится ребятами, получившими 100 баллов по результатам ЕГЭ. Выпускник 30–й школы Аким Назаров единственный в Красноярском крае заработал 100 баллов по двум предметам. При этом педагоги не расслабляются и при ухудшении обстановки готовы оперативно внести корректировки.

– Но не все результаты положительные. Так, необходимо поработать над улучшением знаний школьников по математике профильного уровня и обществознанию. Ещё одним показателем качества образования являются результаты всероссийских проверочных работ. Нужно отметить, что учащиеся начальной школы показывают стабильно высокие результаты, сопоставимые с общероссийскими. А вот показатель качества по математике в основной и старшей школе, несмотря на рост успеваемости, варьируется на уровне от 25 до 37%, — пояснил Андрей Колин.

Огромный потенциал для интеграции образовательного пространства и развития учебной мотивации, в том числе для одарённых обучающихся, обеспечивает Всероссийская олимпиада школьников. Качественным результатом норильской системы образования можно считать

34 призовых места в региональном этапе олимпиады. Однако по некоторым предметам, например математике и физике, итоги в сравнении с прошлым годом хуже. Для улучшения результатов планируется организовать работу модульных школ на базе Станции юных техников и Дворца творчества детей и молодёжи. В самих образовательных учреждениях работу по подготовке детей к Всероссийской олимпиаде планируется оптимизировать, в том числе с использованием дистанционных форматов.

Важнейшее направление — дополнительное образование. Норильск входит в число десяти лучших муниципалитетов края по доступности студий, кружков, секций, охват составляет 65% школьников и 78% дошколят. Особо востребованны программы технической и естественно–научной направленности, но возможности учреждений дополнительного образования ограничены, в том числе и из–за нехватки преподавателей.

Если говорить о профориентации, особенно интересно ребятам получить опыт в области предпринимательства, волонтёрства, инженерии, информационных технологий.

Учитывая потребности региона и муниципалитета в инженерах, перед системой образования стоит задача развития интереса учащихся прежде всего к точным и естественным наукам, формирования профильных классов.

– Сегодня кадровая политика городских властей позволяет частично решить вопрос нехватки педагогов. В рамках муниципальной программы в 2022 году приглашён 21 специалист в области образования. По квоте 2023 года выделены средства для привлечения ещё 26 преподавателей. При этом количество вакантных мест ежегодно увеличивается, сегодня их более 120. Когда не хватает учителей, имеющиеся педагоги испытывают колоссальные нагрузки, так как вынуждены работать сразу на нескольких ставках. Переутомление приводит к профессиональному выгоранию, невозможности участвовать в профессиональных конкурсах, повышать квалификацию, дополнительно работать с одарёнными детьми, — поделился Андрей Колин.

По результатам работы конференции на сайте управления образования будет организован сбор предложений от представителей педагогического сообщества. Представленные идеи войдут в финальную резолюцию, которую и будут использовать как ориентир в работе норильских педагогов в этом учебном году.