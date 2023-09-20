Величину прожиточного минимума со следующего года в регионе увеличат на 7,5%

«В соответствии с федеральным законодательством ВПМ устанавливается в субъектах РФ ежегодно и определяется исходя из среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации. В 2024 году ВМП в среднем по России составит 15 453 рубля», - сообщил первый заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил Бершадский.

В Красноярском крае величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 17 153 рубля. В том числе:

– для трудоспособного населения – 18 697 рублей;

– для пенсионеров – 14 752 рубля;

– для детей – 17 408 рублей.

Для территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, установлены коэффициенты дифференциации.

Напомним, сейчас в Норильске ВМП на душу населения в среднем составляет 22 522 рубля, для трудоспособного населения — 24 549 рублей, для пенсионеров — 19 369 рублей и для детей — 23 490 рублей.