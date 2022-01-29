Верное решение

Мы — за

В семье Мёдовых–Строгановых трое детей. Правда, две дочери уже совершеннолетние и решение о вакцинации принимают сами. Старшая давно привилась и сегодня ждёт ревакцинации. Средняя ничего против такой защиты от COVID–19 не имеет, только живёт в маленьком посёлке, куда прививочная кампания ещё не добралась. Чтобы подставить плечо под «Спутник V» или другую вакцину, нужно ехать в Шушенское, а у женщины четверо детей, которых не с кем оставить, поэтому эту процедуру отложила до лучших времён. А вот младший сын — Костя Строганов — пятнадцатилетний школьник, без противопоказаний к прививке и попадает под стартующую вакцинацию подростков. Его родители уже дали согласие на то, что юноша будет в числе первых несовершеннолетних норильчан, кто получит такую защиту от коронавируса.

– В прошлом году Костя уже переболел ковидом, — объясняет мама Людмила Мёдова. — Благо не попал в стационар, мы сидели на карантине две недели. Супруг тоже подхватил эту заразу, была температура, пропадали обоняние и вкус. Рады, что серьёзных ковидных «хвостов», то есть последствий, не осталось. Не обошла стороной эта болезнь и наших друзей: одна супружеская пара сильно и долго болела. А подруга подхватила заразу дважды. Первый раз без проблем поправилась, ей дали медотвод от вакцинации. Заболев второй раз, попала в реанимацию... Глядя на всё это, я, мой супруг и даже семидесятиоднолетняя мама прошли вакцинацию и ревакцинацию. Все перенесли прививку спокойно, у меня только незначительно поднялась температура.

Когда родители заговорили о вакцинации с девятиклассником Костей, тот сначала засомневался.

– Я, если честно, вначале боялся этой прививки, признаётся парень. — Просто не знал, что мне там вколют, вдруг какой–нибудь вредный препарат. Потом родители объяснили, что вакцина для подростков «Спутник М» — это тот же «Спутник V», которым уже привиты моя семья и огромное количество людей, только его доза легче в пять раз. Кроме того, больше не хочется карантинов, да и дистанционное обучение, которое было в прошлом году, — не очень... А в этом году я оканчиваю школу, круг общения расширится, так что защитить себя стоит.

– Я понимаю страх родителей, которые сейчас сомневаются в новой вакцине, — продолжает Людмила Мёдова. — Организм каждого ребёнка реагирует на прививки по–разному. Но мы уже столкнулись с этой болезнью и пока другой защиты от неё, кроме вакцины, не знаем. Кроме того, все мы ставим прививки своим детям с самого рождения — БЦЖ, от гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гриппа, ОРВИ и так далее. Этого же они не боятся? Так почему не защитить своего ребенка от COVID–19 и всех его штаммов? Сколько их там ещё будет, кто знает?

Орёл или решка?

Противников массовой вакцинации подростков от COVID–19 предостаточно. Как только информация прошла в Норильске, местные социальные сети наполнились комментариями, в том числе и гневными типа «Пусть своих прививают, умники. Непонятную жижу вводить своему ребёнку не позволю. До суда дойду, но не буду»...

А вот сомневающихся, ставить ли «Спутник М» своему ребенку или нет, в Норильске найти сложно. В городе активно ведётся опрос родителей. Работникам медицинских и образовательных учреждений рекомендовано информировать их о возможности иммунизации подростков от коронавирусной инфекции. Выбор не велик, только да или нет. Сведения нужно собрать как можно быстрее, время на раздумье нет, так как массовая вакцинация норильских детей должна начаться уже в феврале.

В Красноярск поступила первая партия вакцины для подростков. Сейчас её распределяют между поликлиниками краевой столицы и межрайонными центрами Красноярья. Поступившей партии хватит для иммунизации 1920 детей. Всего же в нашем регионе проживают 190 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения края, вакцинацию планируют начать в ближайшее время.

Медики продолжают разъяснять: «Препарат Гам–КОВИД– Вак–М, по–другому — «Спутник М», разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина аналогична всем предшествующим, только адаптирована к детскому организму. В противопоказаниях числятся гиперчувствительность к какому–либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических. Согласно инструкции, вакцинацию можно проводить через 2–4 недели после выздоровления от ОРВИ либо наступления ремиссии. Прививка вводится в два этапа с перерывом в двадцать один день».

Также на этой неделе в нашем крае внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Согласно поправкам, обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции должны пройти совершеннолетние студенты, получающие образование в вузах, техникумах и колледжах. Также в распоряжении указано, что к 15 марта привиться должны не менее 80% обучающихся. Ожидать ли студентам, отказавшимся от иммунизации, каких–либо санкций, в документе не говорится.

– Вузы и cсузы имеют право самостоятельно выбирать форму обучения в той или иной ситуации. Будь то очная, очно–заочная или полноценный дистант, — поясняет Дмитрий Дубров, ректор Заполярного государственного университета имени Николая Федоровского. — Сегодня в ЗГУ привито 70% студентов. Что касается сотрудников, то в нашем штате — триста человек, непривитых — двенадцать. При этом восемь не сделали прививку по медицинским показаниям и лишь четверо отказались по личным убеждениям. Я как руководитель не принимал никаких репрессивных мер, наш метод — общение. Со студентами буду работать точно так же. Пока идёт сессия, деканы проводят опрос, кто ещё планирует поставить прививку и когда. Затем мы подытожим информацию и поймём, как в дальнейшем будем выстраивать учебный процесс.

Заболеваемость COVID–19 в регионе на прошлой неделе выросла на 41% по сравнению с предыдущей. Также увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий

Горяев сообщил, что в настоящее время нет оснований для перевода на дистанционный формат обучения всех школьников, но в случае необходимости на карантин могут быть отправлены отдельные классы.