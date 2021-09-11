Верный долгу и чести

Невосполнимая утрата

Евгений Зиничев был человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества, подчеркнул Владимир Путин в телеграмме, выражая соболезнования близким Зиничева. Президент признался, что потрясен трагическим известием о гибели главы МЧС. «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека, — поделился он. – Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И я всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации, как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня. Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг».

«Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева, — присоединился к словам президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни». Мишустин назвал Зиничева профессионалом высокого класса, компетентным и принципиальным руководителем, а также отметил, что он пользовался большим авторитетом.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в свою очередь сказал: «Я выражаю соболезнования коллегам, родным и близким в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни...,– приводит его слова Минобороны РФ. — Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича... Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству».

Евгений Зиничев до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг, а его дела и поступки навсегда останутся нравственным примером и образцом личного мужества, говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной в МЧС России: «Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям и неизменно оставался верен принципам».

Спикер Совфеда добавила, что все, кто знал Зиничева и работал вместе с ним, будут помнить его как замечательного человека, истинного патриота и опытного руководителя, внёсшего значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление и развитие страны, сохранение лучших традиций российских спасателей. Она передала искренние соболезнования родным и близким министра.

Вице–спикер Совета Федерации, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев, который проработал в системе МЧС 16 лет и вместе с Сергеем Шойгу участвовал в организации Российского корпуса спасателей, в дальнейшем — Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и МЧС России, также направил телеграмму с соболезнованиями коллективу министерства, родным и близким Зиничева.

«Я глубоко потрясен известием о трагической гибели министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Уход из жизни такого преданного своему делу профессионала, патриота — большая потеря для страны», — написал Воробьев. Сенатор подчеркнул, что министр честно исполнил до конца свой служебный долг, рисковал собой ради спасения другого человека и погиб героически.

Жизнь во служение

По словам вице–премьера Юрия Борисова, коллеги и друзья уважали Евгения Зиничева за истинно мужские качества — личное мужество, чувство долга и целеустремленность, а министр здравоохранения Михаил Мурашко, которому не раз приходилось работать с Зиничевым над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, подтвердил, что вся жизнь Евгения Николаевича была примером мужественности, отзывчивости и героизма.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан», — такие слова спикера Госдумы Вячеслава Володина приводятся на сайте Государственной Думы.

Глава МЧС отдавал всего себя совершенствованию работы министерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы близко дружили, было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий», — приводятся на сайте МИД слова Лаврова. Он подчеркнул, что Зиничев, пытаясь спасти жизнь человека, действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель. «Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил глава МИД.

Истинный офицер

Соболезнования по поводу трагической гибели главы ведомства опубликованы на официальном сайте МЧС. «Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебных обязанностей — в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны. Коллектив МЧС России выражает глубокие соболезнования семье и близким Евгения Николаевича. Его уход — тяжелейшая невосполнимая утрата для государства и ведомства. Он был Человеком с большой буквы. Настоящий офицер, он отдал служению Отечеству все свои знания, опыт и жизнь», — говорится в сообщении.

Директор Росгвардии Виктор Золотов назвал Зиничева примером настоящего офицера, человеком чести и долга, который внёс значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности страны. «Ушёл из жизни выдающийся руководитель и государственный деятель, великолепный организатор и истинный патриот России. Профессионализм Евгения Николаевича, его преданность делу неизменно обеспечивали достижение самого высокого результата при отстаивании национальных интересов и укреплении авторитета государства», — сказал Золотов, слова которого процитировали в пресс–службе Росгвардии.

По его словам, Зиничев не страшился самых ответственных и сложных задач и, несмотря на непростые условия службы, всегда оставался удивительно искренним и добросердечным человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту. «Его имя навечно останется в истории российского государства и памяти соотечественников. И погиб он, как истинный герой, спасая жизнь другого человека. Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким. Светлая память о выдающемся государственном деятеле, настоящем друге и верном товарище навсегда останется в наших сердцах», — сказал Золотов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свою очередь выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким Евгения Зиничева. Как сообщает пресс–служба аппарата Совбеза, в телеграмме, направленной в адрес МЧС, отмечается: «Ушёл из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти».

Образец мужества

Евгений Зиничев останется в памяти коллег подлинным патриотом и настоящим профессионалом, отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, слова которого привели в пресс–центре ведомства. «Жизнь Евгения Николаевича — яркий пример многолетнего служения стране и народу. Между нашими ведомствами сложилось тесное, конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании. Честный и самоотверженный офицер, Евгений Зиничев всегда считал своими приоритетами обеспечение безопасности граждан и государства, защиту национальных интересов», — отметил Колокольцев.

Он подчеркнул, что Зиничева отличали стратегическое мышление, внимательное и отзывчивое отношение к людям, готовность в любой момент прийти на помощь. «В памяти коллег и друзей генерал армии Евгений Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом, верным высоким нравственным принципам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — заключил министр.

Директор ФСБ Александр Бортников назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева большой утратой для России. «Евгений Николаевич посвятил свою жизнь служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии», — приводят слова Бортникова в Центре общественных связей ФСБ.

Присоединился к соболезнованиям и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Евгений Николаевич с самого начала трудовой деятельности связал свою судьбу с защитой государственной безопасности страны. Прошёл длинный путь от офицера до руководителя МЧС России — важнейшего федерального ведомства страны, призванного защищать жизнь и здоровье граждан от последствий катастроф, аварий и стихийных бедствий. На всех участках работы проявлял высочайший профессионализм и чувство гражданской ответственности», — сказал он в своём обращении.

Он отметил, что министр трагически погиб, выполняя свой человеческий и служебный долг. «Такая смерть делает человека бессмертным. В наших сердцах он навсегда останется образцом настоящего российского офицера, мужественного и самоотверженного», — подчеркнул Нарышкин.

Истинным офицером назвала Зиничева вице–премьер Татьяна Голикова. «Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны», — поделилась она.

Неукротимая решимость

Глава МЧС стремился к совершенствованию министерства и внедрению передовых технологий, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выражая соболезнования в связи с гибелью министра. «Евгений Зиничев всегда был готов к взаимодействию для достижения важных целей — обеспечения безопасности граждан нашей страны и своевременного реагирования на любые чрезвычайные ситуации, — пишет он. — Внимательность Евгения

Николаевича к проблемным вопросам, его инициатива и решительность неоднократно помогали регионам преодолевать последствия природных катаклизмов, будь то пожары, паводки или другие бедствия».

Руководство и сотрудники Федеральной службы охраны, где в прежние годы служил Евгений Зиничев, также выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС. «Ушёл из жизни большой профессионал, истинный патриот Отечества, отдававший свою энергию и силы интересам государства», — отметили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. В службе подчеркнули, что коллеги и друзья знали Зиничева как талантливого руководителя, отзывчивого и порядочного человека. «Благодаря своей самоотверженности, силе духа, ответственности и преданности делу Евгений Николаевич обладал большим авторитетом и уважением», — заверили в ФСО, добавив, что память о Зиничеве навсегда сохранится в сердцах его родных, близких и друзей.

Горькое чувство потери

Глава Норильска Дмитрий Карасев также выразил глубокие сожаления о тяжелой утрате, которую в эти дни понесла Россия:

– Наш город, а вместе с ним и всю страну потрясло известие о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева и российского кинорежиссёра, сценариста Александра Мельника.

Евгений Зиничев был настоящим профессионалом своего дела, истинным патриотом своей страны и всегда с честью и достоинством нёс возложенные на него обязанности. Его вклад в развитие гражданской обороны и различных ведомств нашего города, нашего края и всей российской Арктики поистине неоценим. Норильск сегодня потерял не только защитника, но и настоящего друга нашего региона. Он собственным примером продемонстрировал, что значит быть преданным своему делу и людям — делу спасения человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию. Его поступок навсегда останется для нас примером мужества и самоотверженности.

Александр Мельник внёс значимый вклад в развитие отечественного кинематографа. Многим он известен как автор уникального фильма «Территория» об открытии месторождения золота на Крайнем Северо–Востоке СССР, который навсегда останется в списках культурного наследия нашей страны. Он как никто другой умел передать на экране всю красоту и неповторимость северной территории нашей страны.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича и Александра Владимировича в связи с тяжелой утратой. Она невосполнима. Норильчане скорбят вместе с вами.

...Евгений Зиничев мог выбрать любой из семи регионов, в которых проводились учения «Безопасная Арктика–2021». Но он выбрал самую суровую точку — Норильск. И спасатели под его командованием успешно выполнили все поставленные перед ними задачи. И пусть наш репортаж об этом событии станет данью памяти Евгению Николаевичу Зиничеву, человеку, до конца оставшемуся верным долгу и чести.

Евгений Николаевич Зиничев (18 августа 1966 – 8 сентября 2021)

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде (ныне Санкт–Петербург).

Окончил два факультета (экономический, финансы и кредит) Санкт–Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984–1986 годах проходил срочную службу на Северном флоте на острове Новая Земля.

С 1987 года служил в органах государственной безопасности СССР. С 1991 года занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе, по словам пресс–секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в службе безопасности президента РФ Владимира Путина.

С 2014 года Евгений Зиничев был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016–го занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. В этом качестве также был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области (Николай Цуканов стал полпредом главы государства в Северо–Западном федеральном округе).

С октября 2016 года по май 2018–го — заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ.

18 мая 2018 года Евгений Зиничев был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева, сменив во главе МЧС Владимира Пучкова).

С 28 мая 2018 года — член Совета безопасности РФ.

Генерал армии (2020 г.).

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.

Евгений Зиничев ушёл из жизни в 55 лет. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

По материалам ТАСС