Весь мир – игра

Проект «НастолкоМания для всех» написали учредители «Городского союза аниматоров и игротехников «Шалуны» Евгения Курлович и Мария Фёдорова. В 2020 году он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Дружба + Игра = Проект

Евгения и Мария много лет дружат семьями, и в какой– то момент все увлеклись настольными играми — стали много про них читать, выискивать самые интересные и приобретать. Оказалось, что удовольствие это не из дешёвых — в среднем приличная игра стоит порядка 2,5 тысячи рублей. Из–за этого часто обновлять их не получалось, но тем не менее постепенно сложилась вполне приличная игротека на два семейства — 15 настольных развлечений.

В общем, увлечение это настолько их затянуло, что однажды на свет появился клуб «НастолкоМания» — пространство, где взрослые и дети могли собираться и играть в популярные и модные игры. Реализовывалась задумка на средства благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Сначала клуб располагался в одном из помещений Талнахской городской библиотеки, а затем переехал в КДЦ им. В. Высоцкого. К этому моменту в игротеке уже насчитывалось около 70 игр. Проект «НастолкоМания» вскоре благополучно подошёл к финишу, и игротека стала пополняться всё реже, в основном на собственные средства активисток. И тогда девушки решили, что нужно как–то развиваться, расширять свои горизонты — в итоге к играм добавились головоломки.

– Оказалось, что мир головоломок чрезвычайно многообразен, — говорит Евгения Курлович. — Что у всех на слуху и на виду? Кубик Рубика, «змейка», «пятнашки» — игры–задачки родом ещё из советского прошлого. На самом же деле разных головоломок видимо– невидимо. Мы решили исправить пробелы в знаниях людей по этому вопросу и написали с Марией проект «НастолкоМания для всех». Победа в конкурсе Фонда президентских грантов нас очень сильно порадовало. Реализация идеи отчасти совпала с переездом в детское семейное пространство «Дом шалунов» на ул. Полярной, 13. Теперь у нас целая комната оборудована под игротеку.

Развлечения с размахом

– Сейчас увеличилось не только количество игр (их уже около 200), добавились головоломки, стала больше и аудитория играющих, — поясняет Евгения. — К нам присоединились семьи, в которых воспитываются ребятишки с ОВЗ — в этом была новая составляющая проекта. Если раньше у нас были игры для детей от пяти лет и старше, то сейчас в них могут участвовать малыши от года. Купили «бизидом», который представляет собой целый развивающий комплекс, одна из его сторон длиной в метр. На нём расположены выключатели, замочки, шнурочки, которые очень нравится изучать маленьким детям. Закупили различные молодёжные игры для подростковой аудитории, только кубиков Рубика около шести видов. Планировали даже провести соревнования по сбору кубика. Тут вмешалась пандемия, и все задумки пришлось на время отложить.

Но «НастолкоМания для всех» не сдалась: сотрудники и волонтёры провели запланированные игротеки — 14 турниров. Встречи проходили с соблюдением всех противоэпидемических требований, в том числе и с ограничением по численности игроков. Люди приходили на турниры семьями по предварительной записи, часто папы и мамы соперничали с детьми. Игротеки различались по тематике и возрастам. Особой любовью пользовалась «Мафия», которая предполагает не только умение общаться и анализировать ситуацию, но и использование своих актёрских навыков.

Для работы с ребятишками с ОВЗ пять волонтёров–игротехников и их руководители встречались с психологом и дефектологом, прошли у них спецподготовку и получили навыки общения и работы с особенными детишками. Проблемы со здоровьем у малышей могут быть разные, и волонтёры должны быть готовы к любой ситуации. Стоит добавить, что волонтёр–игротехник должен не только разбираться в имеющихся в наличии играх, но и правильно подобрать развлечение для того или иного ребёнка. Так, если у малыша есть двигательные нарушения, то ему подбираются игры, в которых нужно больше думать, включать логику и фантазию. Если ребёнок подвижный, ему предлагается игра, в которой можно перемещаться.

– Ограничений для детей с ОВЗ нет, — продолжает Евгения. — В наших играх могут участвовать как маломобильные детки, например, с ДЦП, так и те, у кого есть трудности с коммуникацией, ребята с ментальными нарушениями, например, с аутизмом. Кроме того, для таких ребятишек мы организовывали выездные игротеки. Турниры по настольным играм проходили в ВОРДИ (Всероссийское общество родителей детей–инвалидов), а также на базе Молодёжного центра и Дома шалунов. Игры и правила к ним адаптировались в процессе общения с ребятами.

Интересной тематической встречей стал семейный квест «Волшебник Изумрудного города». Настольная игра была перенесена в реальность игровой комнаты: фишки и клетки, а также семьи–участники разместились на полу. Отдельную игротеку провели для самых маленьких игроков (от года до трёх лет) и их мамочек и назвали её «Малышарики». Все развлечения распределялись с учётом возраста играющих.

Каждая встреча превращалась в маленький праздник и даже в какой–то степени в исследование. Оказалось, что в основном северяне хорошо знают «Мафию», «Монополию» и шахматы, и, соответственно, выбирают из игротеки чаще всего эти развлечения. Между тем в Доме шалунов только «Монополии» имеется шесть видов, и каждая из них увлекательна. На плечи волонтёров–игротехников легла почётная просветительская миссия: они должны рассказать людям о новых играх, познакомить с ними и увлечь.

Полезные забавы

Психологи и специалисты–реабилитологи уже давно доказали, что несложные правила, азарт во время игры и желание победить дают хороший стимул для развития физической активности, улучшения памяти, концентрации внимания и помогают в социальной адаптации. Всё это особенно важно для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поскольку с их помощью можно успешно корректировать, улучшать и развивать, например, такие качества ребёнка, как: ответственность, активность, самостоятельность и так далее, а также физические и творческие способности.