Весенняя «Подарошная» пройдёт с 3 по 8 марта в СРК «Арена»

На ярмарке будут представлены: разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства; работы, выполненные с помощью 3D-печати; поделки от мастерской «Плавь пластик»; пряничные и шоколадные цветочные букеты; всевозможные игрушки и женские украшения ручной работы, в том числе выполненные из эпоксидной смолы, стекла, фетра, кожи и так далее. Накануне Международного женского дня все желающие смогут легко подобрать там подарки для представительниц слабого пола - женщин всех возрастов, профессий и статуса, практичных и мечтательных.

Средства от продажи изделий будут направлены на благотворительную помощь: необходимо собрать недостающую сумму на оплату курса реабилитации семилетнего Андрюши Костарева, подопечного фонда «69 параллель», - 228 тысяч 750 рублей. Маме мальчика, которая в одиночку растит двоих сыновей, таких денег взять негде. У Андрея - перинатальное поражение ЦНС, синдром вегетативно-висцеральных дисфункций, миатонический синдром, кардиопатия. Ему очень необходима реабилитация в челябинском реабилитационном центре «Сакура» - от регулярности восстановительных курсов зависит самочувствие мальчика и его успехи в социализации.

В ходе новогодней «Подарошной», которая проходила в декабре 2020 года, силами неравнодушных норильчан удалось собрать половину от стоимости реабилитационного курса - 112 тысяч 20 рублей. Но этих денег недостаточно, и сбор средств продолжается.

Организаторы надеются, что норильчане откликнутся на просьбу о помощи. Время работы ярмарки – с 12.00 до 20.00.

Перечислить деньги мальчику можно также с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель». Здесь необходимо нажать на кнопку «Помочь сейчас», которая размещается под портретом ребёнка, выбрать сумму пожертвования, указать адрес электронной почты, фамилию и имя отправителя и кликнуть кнопку «Пожертвовать». Страничка фонда имеется также в Instagram.

Озвучить предложения о сотрудничестве и получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 8-905-092-69-69.