Весной ожидается испытание вакцины «Спутник V» на детях
Весной ожидается испытание вакцины «Спутник V» на детях
Но исследования не начнутся пока не закончится третья фаза испытаний вакцины на взрослых. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прогнозирует начало испытаний на апрель-май.
Александр Гинцбург сообщил в интервью для ТАСС, что уже через пару месяцев центр сможет подать документы в Минздрав РФ для разрешения начала испытаний вакцины «Спутник V» на детях.
«По поводу исследования вакцины у детей: очень активно ведется работа по подготовке документов, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения», - цитирует собеседника ТАСС.
На помним, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа 2020 года. Вакцина стала первой зарегистрированой вакциной в мире от коронавируса. Разработкой вакцины занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.