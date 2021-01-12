Весной ожидается испытание вакцины «Спутник V» на детях

Александр Гинцбург сообщил в интервью для ТАСС, что уже через пару месяцев центр сможет подать документы в Минздрав РФ для разрешения начала испытаний вакцины «Спутник V» на детях.

«По поводу исследования вакцины у детей: очень активно ведется работа по подготовке документов, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения», - цитирует собеседника ТАСС.

На помним, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа 2020 года. Вакцина стала первой зарегистрированой вакциной в мире от коронавируса. Разработкой вакцины занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.