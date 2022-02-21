Ветераны труда Красноярского края сохранят социальные выплаты при переезде в другой регион

«Ежегодно по тем или иным причинам за пределы региона на постоянное место жительства выезжают порядка 1200 пожилых граждан, относящихся к данной льготной категории. При переезде их право как ветеранов труда края на получение мер социальной поддержки прекращается. Учитывая, что получение социальной поддержки в виде ЕДВ, в отличие от иных льгот, не связано с местом проживания, решено сохранить эту выплату при переезде», — пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Средства будут перечисляться на банковские карты с момента подачи заявления о возобновлении выплат. Возобновить пособие смогут и те ветераны, которые переехали до вступления в силу данного закона. Сделать это можно в территориальных отделениях социальной защиты по месту жительства.

Кроме того, для поднятия престижа и значимости звания «Ветеран труда края», которое должно отражать личный вклад гражданина в развитие края, в закон внесены уточнения в условия предоставления льготного статуса.

«Если ранее критериями для получения звания «Ветеран труда края» служили возраст гражданина и стаж работы на территории региона, то для граждан, обратившихся за присвоением звания после 30 июня 2022 года, обязательным условием наряду с продолжительной работой на территории края будет являться наличие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей за профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в хозяйственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию региона», — добавила Ирина Пастухова.

Изменения не затронут права граждан, которым уже присвоено звание «Ветеран труда края» и предоставляются меры социальной поддержки.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в газете «Наш Красноярский край».

Напомним, что с 2004 года ветеранам установлены меры социальной поддержки в виде:

– компенсации 50% от суммы, уплаченной за жильё и коммунальные услуги;

– оплаты 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 мая по 30 сентября;

– ежемесячной денежной выплаты (размер в 2022 году — 373 руб.);

– оплаты 50% стоимости лекарств (по рецептам врачей);

– права на льготный проезд на городском и пригородном транспорте по социальной карте;

– адресной материальной помощи на изготовление и ремонт зубных протезов.