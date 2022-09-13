Вице-спикер краевого Заксобрания поздравил однопартийцев из «Единой России», победивших на выборах в Норильский горсовет

«Поздравляю новых депутатов городского парламента Норильска. Просто отличный результат показали норильские коллеги-единороссы на выборах депутатов НГСД, — сказал вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края. — 28 депутатских мандатов из 35 — такой мощной фракции от нашей партии в городском Совете еще не было. Высокий уровень доверия к норильским единороссам — результат активной работы депутатов от фракции за последние пять лет, поддержки норильчанами комплексного плана «Норильск 2035» и одноименной партийной программы. Кроме того, такой высокий процент голосов за «Единую Россию» — показатель сплочённости людей перед современными вызовами, их поддержки деятельности партии и власти в целом на федеральном уровне. Результаты муниципальных выборов в Минусинске и Назарове, где также победила «Единая Россия» — тоже подтверждение этого.

Обновлённая команда Норильского городского Совета, включающая и моих однопартийцев, и представителей других партий, должна эффективно решать очень серьёзные и масштабные задачи, которые стоят сегодня перед Норильском. Уверен, что коллеги-депутаты подойдут к делу профессионально, будут активно и эффективно взаимодействовать и с региональным парламентом, и с федеральными структурами».