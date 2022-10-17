Вице-спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов: «Мы должны понимать, насколько важен Норильск для жизни края»

В Красноярске прошла встреча руководства экспертного центра «Проектный офис развития Арктики «ПОРА», занимающегося разработкой стратегии развития Норильска с депутатами Законодательного собрания, представителями правительства Красноярского края, руководством заполярного города, экспертами из институтов развития и деловых объединений. Целью встречи стало обсуждение новой всеобъемлющей стратегии развития северной столицы края.

Генеральный директор «Проектного офиса развития Арктики» Александр Стоцкий рассказал об уже проделанной работе по созданию стратегии: в частности, встречах и обсуждениях потребностей города с разными группами жителей Норильска, работе онлайн-платформы по сбору предложений в стратегию социально-экономического развития (стратегиянорильска.рф), фундаментальных идеях, которые будут заложены в документ.

По замыслу создателей стратегия дополнит уже имеющийся комплексный план социально-экономического развития Норильска (Норильск-2035). Проект разрабатывается администрацией г. Норильска и «Проектным офисом развития Арктики». По итогу работы будет составлен развернутый и глубокий план реализации стратегии. Этому будет предшествовать серьезная научно-исследовательская деятельность, значительная работа с экспертами и жителями города.

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов принял активное участие в обсуждении стратегии: «Очень важно создать такой программный документ, который будет способствовать развитию города и станет ориентиром для работы всех структур, от которых зависят жизнь и будущее Норильска. Сегодня, когда стартовала реализация комплексного плана, время требует от нас разработать новую стратегию и максимально приблизить ее к реальности. Мы должны задавать ориентиры, которые превышают текущие возможности, но будут доступны в будущем. Эти цели будут стимулировать всех на привлечение дополнительных сил и средств. Мы знаем, насколько важен Норильск для экономики Красноярского края. Безусловно, перспективы развития арктических территорий Красноярского края будут тесно на него завязаны».