Вице-спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов принял участие в выборах депутатов местного горсовета

Краевой депутат уверен, что норильчане, как и в предыдущие годы, ответственно отнесутся к выборам:

«Сегодня очень важный день, поскольку норильчане в прямом смысле выбирают, какой будет жизнь нашего города, его перспективы. Перед Норильском стоят грандиозные задачи, стартовала реализация комплексного плана социально-экономического развития. Нам необходимо выбрать в городской Совет самых профессиональных и деятельных депутатов, которые будут контролировать воплощение плана «Норильск 2035» и работу исполнительной власти, активно интересоваться потребностями горожан, учитывать их в своей работе и реализовывать.

Мы всегда ответственно подходили к выборам депутатов в городской Совет, и всегда его команда была профессиональной, отлично взаимодействовала и с представителями Норильска в региональном парламенте, и с федеральными структурами. Эту связку необходимо сохранить».