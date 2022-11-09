«Виктория» отметила своё 20-летие

Дмитрий Карасев поздравил коллектив центра и вручил заслуженные награды главы города.

«В вашей работе нет случайных людей, ведь такую профессию выбирают исключительно по призванию. Я благодарю Плотникову Наталью Алмазовну за то, что вы выступили с инициативой создать этот центр, который является основой реабилитации подростков. Коллектив «Виктории» достойно справляется со своими обязанностями и делает все возможное, чтобы каждый нуждающийся чувствовал рядом поддержку и находил силы двигаться дальше».

С момента открытия в «Виктории» начали работу семь возрастных групп, для каждой из которых были оборудованы отдельные помещения с игровыми залами, спальными комнатами и кухнями. Также для ребят были оборудованы комнаты отдыха, компьютерный класс, классы для индивидуальных занятий, мастерские для занятий трудовой подготовкой, специализированные спортивные залы, изостудия, комнаты психологической разгрузки, медицинский корпус.

Через год после открытия первые 54 воспитанника в возрасте от 3 до 18 лет прошли начальный курс реабилитации. На сегодняшний день специалисты центра обслуживают более 670 человек в год.

Помимо 20-летнего юбилея «Викторию» ждёт ещё одно событие - центр переедет в отремонтированное здание Комплексного центра социального обслуживания населения на ул. Богдана Хмельницкого.