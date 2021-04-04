Виновен — отвечай

Специалисты Роспотребнадзора говорят, что такое обстоятельство можно трактовать двояко: в одном случае виновным может быть признан покупатель, в другом — вина за причинённый ущерб ляжет на магазин.

Покупатель считается виновным:

– если взял товар в руки и по неосторожности выронил его и разбил;

– если к порче товара привели хулиганские действия, например, пребывание в состоянии алкогольного опьянения, драка, беготня между стеллажами;

– если он намерено разбивает тот или иной товар, например, бутылку дорогого алкоголя или банку огурцов.

В этих случаях покупатель обязан возместить причинённый магазину ущерб в полном объёме. После оплаты товар автоматически становится его собственностью, и теоретически он может собрать огурцы из разбитой им банки в пакетик и взять домой. Стоит иметь в виду, что статья 18 «Последствия продажи товара ненадлежащего качества» Закона «О защите прав потребителей» в данном случае не применяется, поскольку гражданин в этой ситуации не покупатель, а ответчик. Кстати, сотрудники магазина не обязаны собирать и мыть эти огурцы для ответчика.

Вина полностью лежит на магазине:

– если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти проходы заставлены коробками, «горками» из товара;

– товар на стеллаже расставлен неустойчиво, и если взять одну банку, то велика вероятность уронить ещё несколько или вовсе разрушить композицию;

– в магазине мокрый пол, и товар был испорчен из–за того, что покупатель поскользнулся или его толкнули;

– товар разбился, упав с ленты на кассе.

В этих случаях никто не вправе требовать с покупателя возмещения ущерба. Если администрация настаивает на оплате испорченного товара, то покупатель имеет право: вызвать полицию и потребовать от магазина составления акта о порче товара. И не забудьте заручиться поддержкой как минимум двух свидетелей.

Теперь о расстоянии между стеллажами. В ГОСТ 51773–2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» говорится, что расстояние между параллельно расположенными стеллажами должно быть не менее 1,4 метра. Почти то же самое утверждает и пункт 1.111 СНиП 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения»: «Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее: 1,4 метра — при торговой площади до 100 кв. м; 1,6 метра — при торговой площади свыше 100 и до 150 кв. м; 2 метра — при торговой площади свыше 150 и до 400 кв. м; 2,5 м — при торговой площади свыше 400 кв. м.

Если эта норма нарушена, то можно обращаться в Государственный пожарный надзор. За такое нарушение администрация магазина привлекается к административной ответственности.

Немного о ленте на кассе. Если товар падает с неё, вины покупателя тут тоже нет. Даже если покупатель сам положил его так, что падение было очевидным, кассир должен был убедиться в том, что лента может продолжать движение.

Если товар испорчен по вине магазина, а охранник не выпускает покупателя, действует грубо или угрожает, в этом случае он превышает свои полномочия. Наказание за превышение полномочий частными охранниками предусмотрено ст. 203 УК РФ, и за это виновнику может грозить до двух лет лишения свободы. В случае применения насилия или угрозы его применить, при использовании оружия или спецсредств, охраннику грозит до семи лет тюрьмы. На действия охранника можно пожаловаться в правоохранительные органы: именно полицейские занимаются лицензированием охранной деятельности.