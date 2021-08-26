Виолончелистки из Норильска заняли призовые места в конкурсе «Молодые дарования России»

В творческом состязании приняли участие ребята от 13 до 19 лет. До 1 июня они отправляли конкурсные заявки по следующим номинациям: фортепиано, орган; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые струнные инструменты; народные и национальные инструменты; академическое пение, сольное народное пение; дирижирование оркестром или хором; теория и история музыки; живопись, акварельная живопись; хореографическое искусство.

Двое студентов Норильского колледжа искусств стали призёрами в номинации «Оркестровые струнные инструменты». Ксения Алехнович, выпускница этого года, заняла второе место, а Лидия Боброва, студентка третьего курса, взяла третье место.

Среди представителей нашего региона лауреатами конкурса стали ещё 10 участников из Красноярска.