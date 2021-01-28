Виртуальная база «Арктический некрополь» пополняется историческими сведениями

В «Арктическом некрополе» уже собрано больше 11 тысяч данных о воинских званиях и родах войск, наименованиях кораблей и судов, численности команд на них, об обстоятельствах гибели и многом другом.

В проекте «Арктический некрополь» уже изъявили желание участвовать представители девяти субъектов РФ. В дальнейшем проект объединит не только регионы Заполярья и арктической зоны РФ, но и другие страны. Всего планируется задействовать около 60 российских регионов и 25 зарубежных стран.

От Таймыра полное право быть зарегистрированной в базе данных имеет история обороны Диксона, когда моряки-североморцы ледокольных пароходов «Дежнев», «Александр Сибиряков» и нескольких более мелких судов совместно с береговой батареей № 659 вступили в бой с немецко-фашистским рейдером «Адмирал Шеер» в ночь с 26 на 27 августа. В результате боя ледокол «Александр Сибиряков» был потоплен, получили повреждения торговые суда «Революционер» и «Кара», находившиеся в тот момент на Диксоне. По свидетельствам участников обороны Диксона, «Адмирал Шеер» получил несколько попаданий береговой батареи и был вынужден отступить.

Сведения о боевых действиях в Арктике и Заполярье во время Великой Отечественной войны недостаточно изучены, считают авторы проекта «Арктический некрополь», и призваны устранить белые пятна нашей истории. Информацию собирают по России и всему миру и вскоре планируют получить из Великобритании, Дании, Исландии, Норвегии, Канады, Америки, Финляндии и Швеции.