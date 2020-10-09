Виртуальные лаборатории на 15-м Всероссийском фестивале NAUKA 0+

В этом году фестиваль посвящён теме «Физика будущего». На фестивале молодые и перспективные учёные, при поддержке En+ Group, представят свои работы, с которыми можно будет познакомиться в виртуальных лабораториях. Свои проекты они создавали при интеллектуальной поддержке фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».

В программе фестиваля более 2000 мероприятий: лекции нобелевских лауреатов и популяризаторов науки, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией и российской антарктической станцией «Восток», дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, экскурсии на предприятия, квизы и квесты, а также первый виртуальный музей науки.

Завтра, 10 октября, в онлайн-лектории «Технологии будущего» молодые учёные, аспиранты физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, поделятся своими исследования в этой области. В 14.00 Михаил Рожко, аспирант физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, сотрудник лаборатории передовой фотоники Российского квантового центра, расскажет о роли лазерного излучения как инструмента для технологий будущего, а в 15.30 Алиса Крохмаль, аспирантка 3-го года обучения кафедры акустики, физического факультета МГУ, познакомит гостей с биофабрикацией, искусственным созданием органов и тканей с использованием биопечати.

Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Москвы, МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН. В этом году он пройдёт уже пятнадцатый раз.