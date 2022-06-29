Виртуальный концертный зал в Талнахской городской библиотеке приглашает горожан на концерты

5 июля в 14.00 ценители музыки смогут послушать концерт «Попутного ветра!» Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. В программе — музыка Аедоницкого, Антонова, Богословского, Волконского, Глебова, Дунаевского, Зацепина, Козлова, Колкера, Кролла, Лебедева, Левашова, Лазарева, Мажукова, Никитина, Островской, Троцюка, Фрадкина, Фрумкина, Шаинского, Шварца из кинофильмов.

А 14 июля в 14.00 пройдёт концерт Константина Паустовского «О музыке словами». В рамках литературного часа «Музыка в словах» слушатели окунутся в удивительный мир прозы Константина Паустовского, познакомятся с его творчеством, узнают, что Константин Григорьевич блистательно владел русским языком, а его произведения обладали особенным романтизмом и лиризмом. Гости услышат его рассказы «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Корзина с еловыми шишками», «Тост», «Молитва мадам Бове» в исполнении литературного чтеца Анны Боголюбской.

Напомним, что площадка открылась и успешно работает благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура».