Вирус любит нервных

Опасное влияние

Сейчас уже можно сделать первые выводы о том, как новая пандемия повлияла и продолжает влиять на психическое здоровье и психологическое благополучие людей.

Во–первых, увеличилось количество депрессивных и тревожных расстройств. Это и новые случаи (люди заболели впервые), и ухудшение уже имеющихся психических заболеваний. Это была ожидаемая реакция на стресс первых недель пандемии, связанный не только со страхом заражения, но и с теми ограничениями, которые вводили правительства стран. Изоляция сработала не хуже страха заболеть.

Во–вторых, сама по себе новая коронавирусная инфекция может сопровождаться нарушениями в работе психики, в частности тревогой, возбуждением или состояниями спутанности. Вирус вызывает воспаление в нервной системе. У нас уже было две вспышки коронавируса (атипичная пневмония в 2002–2003 годах, ближневосточный респираторный синдром с 2012 по настоящее время). По ним мы знаем, что коронавирусы «любят» нервную систему и успешно её атакуют. Также мы знаем (по данным об одной из этих вспышек), что перенесённая коронавирусная инфекция увеличивает риск психоза и суицида в последующем. Это очень важный момент, потому что сейчас количество инфицированных на несколько порядков больше, чем в прошлые вспышки, а отложенные последствия могут быть очень серьёзными.

В–третьих, коронавирусная инфекция увеличивает риск инсульта, а его последствия могут привести к психическим расстройствам, что тоже неприятно.

В–четвёртых, сам по себе опыт болезни и карантина становится психотравмирующим и вызывает примерно у трети из тех, кто подвергся инфицированию и изоляции, симптомы депрессии, тревоги и ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Это дополнительный ущерб от коронавируса.

В–пятых, мы уже встречаемся с негативными последствиями в экономике из–за коронавируса, и дальше будет больше. Обычно такие экономические потрясения приводят к ухудшению психического состояния людей, и нам ещё долго будет аукаться суп из летучей мыши в Ухани.

Мировая изоляция

В конце марта 2020 года в России ввели режим самоизоляции. На два с лишним месяца нашу привычную жизнь поставили на паузу. Работу в лучшем случае перевели в онлайн, в худшем — её просто не стало. Встречи с друзьями — только по видеосвязи, а звонки пожилым родителям, бабушкам и дедушкам — чаще и тревожнее. Нас изолировали, чтобы спасти от коронавируса, но удалось ли нам спастись от самих себя? Пандемия коронавируса впервые в истории привела к изоляции мирового масштаба. Ученым ещё предстоит изучить этот революционный исторический период и его влияние на психику и здоровье людей. Однако уже сейчас психологи наблюдают рост тревожности, суицидальных настроений, домашнего насилия, а также появление панических атак и эмоциональной дисрегуляции. Особенно тяжёлые психологические последствия прогнозируют у людей, переболевших COVID–19. При этом не для всех карантин стал серьёзным испытанием: кто–то нашёл в сложившейся ситуации множество плюсов и уже не хочет возвращаться к прежнему формату.

Затяжной стресс

Когда разрушается старый порядок — ритм и образ жизни, к которому мы привыкли, возникает ощущение неопределённости и тревоги.

Если людям плохо уже сейчас, по взмаху волшебной палочки они не почувствуют себя лучше, когда всё закончится. В какой–то момент мы все резко выпали из прошлой жизни. Параллельно стали происходить изменения в сфере политики, цен на нефть, началось банкротство компаний. Это также сказывается на уровне стресса, ведь у нас есть обязательства в виде ипотеки, кредита, и мы должны обеспечивать себя и, возможно, семью. Наступает новый день, но мы не уверены ни в нём, ни в своих возможностях, ни в работе. Тревога не пройдёт бесследно, если мы не приспособимся. А нам сложно это сделать, потому что много неопределённости. Мы беспомощны и не можем отвлечься: пойти с друзьями в ресторан, посидеть в любимой кофейне, погулять в парке, сходить на шопинг или увидеть новую страну. Такая тревога эмоционально истощает, и после неё останутся последствия: например, людям будет страшно выходить на улицу — дома покажется безопаснее.

Важные рекомендации

Советы для тех, кто находится на карантине. В случае если вас поместили на карантин, специалисты советуют следовать рекомендациям и профилактическим мерам, определённым органами здравоохранения. «Доверяйте им, потому что они знают, что делать. У них есть знания и средства», — пишут учёные. Если вам рекомендовано оставаться в изоляции, имейте в виду, что это может привести к стрессу, тревоге, одиночеству, разочарованию, скуке и/или гневу, а также к чувствам страха и безнадёжности, последствия которых могут дать о себе знать даже после карантина. Воспользуйтесь преимуществами изоляции, чтобы делать те вещи, которые вам нравятся, но на которые обычно не хватало времени (читать книги, смотреть фильмы и т. д.).

Советы для тех, кто заболел. Если болезнь всё–таки добралась до вас или ваших близких, то в дополнение к приведённым выше рекомендациям, психологи указывают на соблюдение нескольких ключевых моментов: важно научиться управлять навязчивыми мыслями. Не нужно заранее готовиться к худшему сценарию развития событий. Не беспокойтесь без необходимости. Будьте реалистами: подавляющее большинство заболевших выздоравливает. Когда вам становится страшно, помните о количестве болезней, которыми вы уже успешно переболели. Как преодолеть беспокойство и страх? По мнению специалистов, страх — это не плохая эмоция сама по себе. Плохо, когда чувство страха появляется в ситуации, в которой нам ничто не угрожает, и негативный опыт прошлого может напомнить о себе. Не исключено, что знание того, что другим людям тоже страшно, может помочь справиться с беспокойством. Специалисты также советуют проводить меньше времени в интернете и меньше следить за новостями. Лучше всего унять беспокойство помогут медитация и дыхательные упражнения: каждый раз, когда вы чувствуете, что приступ тревоги приближается, концентрируйтесь на своём дыхании. Продолжайте делать так снова и снова, и в будущем вы увидите, как научитесь распознавать и отпускать негативные мысли.

Свой взгляд

— Имея за плечами почти годовой опыт жизни с ограничениями, люди без какой–либо определённости на будущее стали потихоньку сходить с ума. Сегодня беспокойство проявляют даже глубоко самодостаточные индивидуалисты, которые в силу своего обременённого интеллектом характера никогда не тяготились одиночеством. Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды»

Работа на удалёнке для многих из нас оказалась просто мечтой! То и дело приходится слышать: «Ой, захотел — поспал, захотел — поработал или занялся своими делами». Работа в интернете и через интернет стала развиваться настолько сумасшедшими темпами, что сама Сеть стала виснуть там, где ещё вчера просто летала. «Вот будущее человечества!» — провозгласили сторонники дистанционной работы. Казалось бы — вот оно, счастье! Однако...

Когда всё это закончится, не может сказать никто. Но уже сейчас, имея за плечами почти годовой опыт жизни с ограничениями, люди без какой–либо определённости на будущее стали потихоньку сходить с ума. Сегодня беспокойство проявляют даже глубоко самодостаточные индивидуалисты, которые в силу своего обременённого интеллектом характера никогда не тяготились одиночеством. Вдруг оказалось, что сидеть весь день перед монитором — серьёзное испытание, сериалы раздражают, а «мягкое место» вдруг стало зудеть и болеть.

Разговаривал на днях со старой знакомой по телефону. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Через несколько минут разговора, вслушавшись в монолог явно страдающей от нехватки общения собеседницы, вдруг начинаю понимать, что в трубке идёт какой–то совершенно необъяснимый поток сумбурных мыслей, вычислений и прогнозов на основе этих математических выкладок.

Я и раньше–то, откровенно говоря, вполуха слушал тарахтенье своей не в меру разговорчивой знакомой, но тут меня насторожил совершенно бредовый характер речей. С её уст передо мной разворачивалась система обмана, предательства и государственной измены в подсчётах расхода одноразовых масок на душу населения в течение нескольких предстоящих лет, по материальным затратам и капиталовложениям призванная соперничать прямо–таки с планами «Роснефти» по освоению Арктики, Сибири и Дальнего Востока вместе взятых.

Вставить слово в этот поток стоило большого труда. Кода это удалось, последовало смущённое молчание, сопение в трубке и... прозвучали извинения — мол, извини, увлеклась, попалась на глаза какая–то дурацкая публикация в Сети, неожиданно прониклась темой. Скорей бы уж на работу — хоть с живыми людьми пообщаться. И то верно.

Стало быть, налицо первичные, так сказать, признаки внепроизводственного разложения личности в условиях пандемии. Шутки шутками, но на фоне уличных боёв в городе Париже и прочей Европе — это ещё ничего. Самое сложное, как мне кажется, начнётся тогда, когда закончится карантин и пробьёт час выхода на работу. Поскольку народ самым бессовестным образом развратился и отвык не просто от работы, а от необходимости приходить на службу вовремя, придерживаться определённого графика и правил служебного распорядка, после дистанта нам потребуется ещё и некоторое время на адаптацию. То есть последствия пандемии придётся переживать ещё долго. Надо запастись силами, главное — не болеть!