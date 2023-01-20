Вирус не пройдёт

По информации Роспотребнадзора, в последние несколько недель превышение эпидпорога сохраняется как среди детей, так и взрослых от 80 до 86%. Но медики уверяют: заболеваемость ОРВИ и гриппом находится под контролем. Руководитель территориального отделения министерства здравоохранения Красноярского края по городу Норильску Игорь Зайчик отмечает, что пик заболеваемости по сравнению с серединой декабря пошёл на снижение. Об этом свидетельствует значительное уменьшение количества вызовов на участках — это 2–3 вызова в будние дни. Перед Новым годом эта цифра составляла 15–20 на участок. Снизилась нагрузка и на скорую помощь — в среднем это восемь вызовов на одну бригаду.

«Стоит серьёзная погода и, если необходимо содействие от администрации в части выделения транспорта для перемещения в этих сложных условиях участковых педиатров и других врачей, мы готовы оказать помощь», — добавил глава города Норильска Дмитрий Карасев.

На госпитализации с ОРВИ на данный момент находятся 18 детей и восемь взрослых. Также врачи отметили, что вакцинация против гриппа закончена, прививку поставили более 108 тысяч норильчан. С коронавирусной инфекцией амбулаторно наблюдаются всего 10 человек, на стационарном лечении находятся двое. Общее количество вакцинированных от этого типа вируса в городе достигло 60% взрослого населения. При этом кабинеты вакцинации продолжают свою работу по будням с восьми утра до девяти вечера. В учреждения здравоохранения города по–прежнему сохраняются противоэпидемические мероприятия, такие как: ношение медицинских масок, соблюдение режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, проветривание помещений.