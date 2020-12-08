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Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом

Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом

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Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом.

Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом

По его словам, первый раз поймать инфекцию гораздо проще, так как у человека в организме ещё нет антител.

- В среднем повторные инфекции протекают легче и, как правило, не приводят к таким тяжёлым последствиям, — отметил специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Лукашев добавил, что около трети населения планеты уже защищены от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые остались в организме людей после заражения другими вирусами. Инфекционист подчеркнул, что именно поэтому коронавирус протекает у людей в разных формах.

Текст Ольга Ананских
Фото Владимир Макушкин
8 декабря в 13:45 50
КоронавирусИнфекция
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