Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом

По его словам, первый раз поймать инфекцию гораздо проще, так как у человека в организме ещё нет антител.

- В среднем повторные инфекции протекают легче и, как правило, не приводят к таким тяжёлым последствиям, — отметил специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Лукашев добавил, что около трети населения планеты уже защищены от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые остались в организме людей после заражения другими вирусами. Инфекционист подчеркнул, что именно поэтому коронавирус протекает у людей в разных формах.