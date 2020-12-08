Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом
Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом.
По его словам, первый раз поймать инфекцию гораздо проще, так как у человека в организме ещё нет антител.
- В среднем повторные инфекции протекают легче и, как правило, не приводят к таким тяжёлым последствиям, — отметил специалист в эфире телеканала «Россия-24».
Лукашев добавил, что около трети населения планеты уже защищены от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые остались в организме людей после заражения другими вирусами. Инфекционист подчеркнул, что именно поэтому коронавирус протекает у людей в разных формах.