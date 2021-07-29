Вирусу — бой!

На сегодняшний день в городе наблюдается рост количества заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю выявлено 262 новых случая заражения. В связи с этим на последнем оперативном штабе по коронавирусу администрация города рекомендовала возобновить регулярную дезинфекцию всех контактных поверхностей в подъездах многоквартирных домов. Ранее данная профилактическая мера выполнялась в рамках Регламента 274П, однако с 6 июля текущего года он утратил свою силу в связи с улучшением эпидобстановки.

- Ранее дезинфекция подъездов проводилась ежедневно. Сейчас же, по рекомендации администрации города, управляющие компании (УК) возобновят данные мероприятия. График уборки будет составлен исходя из объёма рабочих ресурсов и имеющихся дезинфицирующих средств. В ближайшее время УК будет передана крупная партия средств индивидуальной защиты и обработки контактных поверхностей, — сообщила Ольга Вахитова, начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства.

Управляющая компания «Город» уже приступила к ежедневной дезинфекции. Обработку проводит персонал санитарной очистки: 15 человек — в Норильске и 10 человек — в Кайеркане. Бригады ежедневно обрабатывает дверные ручки входных групп, дверей, кнопки вызова лифта на каждом этаже и внутри кабины, почтовые ящики, перила лестничных маршей и отопительные приборы.

Что касается общественного транспорта, то здесь, по словам начальника первой автоколонны НПОПАТ Никиты Саводерова, дезинфекция контактных поверхностей не прекращалась и в период спада заболеваемости:

- На сегодняшний день НПОПАТ заключил контракт с фирмой, которая занимается дезинфекцией автобусов выпускаемых на линию. Кроме того, в рамках всех нормативных документов и предписаний кондукторский состав в межрейсовый перерыв самостоятельно производит обработку автобусов на линии. Для этого они используют специальные дезинфицирующие средства.

Кроме того, в каждом автобусе для горожан есть санитайзеры, а также памятки о соблюдении всех профилактических мер в виде социальной рекламы и аудионапоминаний.

- Все антисептические средства и СИЗ муниципальные и частные перевозчики получают от администрации в рамках благотворительной помощи заполярного филиала компании «Норникель». Муниципальные перевозчики оснащены всеми необходимыми материалами на год вперёд, частные перевозчики — на квартал. Однако в ближайшее время в город поступит крупная партия СИЗ и СОЗ, что позволит пополнить их запасы на более долгий срок, — пояснил Виктор Кузнецов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства.

Также в городе продолжаются еженедельные межведомственные рейды, которые проводятся в общественных местах и транспорте. Основная задача таких мероприятий — проверить, насколько ответственно горожане относятся к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.