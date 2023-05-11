Вице-спикер ЗС Дмитрий Свиридов обратился к норильчанам с просьбой принять участие в голосовании по благоустройству

На сайте 24gorodsreda.ru продолжается голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Жителям Норильска предлагается выбрать одну из трех площадок под благоустройство:

общественная территория, расположенная в районе многоквартирных домов № 9-11 по ул. Рудная в Талнахе;

общественная территория в районе многоквартирных домов № 17, 19 ул. Космонавтов района Талнах;

территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр» в Кайеркане.

Набравшая наибольшее количество голосов территория будет облагорожена в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проголосовать может любой горожанин старше 14 лет с подтвержденной «учеткой» на «Госуслугах». Организаторами голосования выступили Министерство строительства и ЖКХ России.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов обратился к землякам-норильчанам с просьбой принять активное участие в голосовании по благоустройству:

«Программа уже доказала свою эффективность. Благодаря ей в Норильске, в прошлом году было благоустроено общественное пространство на Комсомольской. Голосование в ФКГС – одна из форм диалога с гражданами. И, чем активнее ведут себя граждане, тем активнее и качественней работают власти. Участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» - в том, числе, проявление подобных активностей. Я обращаюсь к землякам, жителям Норильска принять участие в голосовании и самостоятельно определить территории для благоустройства».

На данный момент в Норильске проголосовало более 12 тысяч человек. Голосование продлится до 31 мая.