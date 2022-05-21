Вячеслав Фетисов ознакомился с планами по развития Норильска и экологическими проектами, которые реализуются в городе

Деятельность Вячеслава Фетисова тесно связана с решением актуальных для Норильска вопросов. Он является первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также председателем Всероссийского общества охраны природы.

На встречах с руководством города и «Норникеля» Депутат Госдумы обсудил планы по развитию территории и градообразующего предприятия на ближайшую перспективу. «Я очень доволен тем, что услышал. За относительно небольшой срок уже составлен план конкретных мер, и я могу сказать, что в скором времени Норильск станет одним из примеров создания комфортной городской среды. Я здесь второй день и вижу, что происходит на самом деле: все задуманные проекты реализуются.

В ближайшее время в Норильске появятся новые дома, школы, детские сады, поликлиника – всё, что касается обеспечения комфортной жизни людей. Риски предполагаемого ущерба, связанного с изменением климата, тщательно отслеживаются и норильчане могут быть уверены, что безопасность проживания будет обеспечена. Внедряются новые технологии российской разработки, которые позволяют мониторить состояние вечной мерзлоты. Это очень важно.

Городская среда в Норильске приобретает совершенно другой вид. Я побывал в спортхолле «Айка» и считаю, что это лучший спортивный комплекс в Арктической зоне», - рассказал Вячеслав Фетисов.

Очень важным моментом депутат Госдумы назвал взаимоотношения с компанией «Норникель», которая вкладывает значительные средства в модернизацию социальной инфраструктуры и реализацию «Серной программы», призванной улучшить экологическую ситуацию в регионе и в Арктике в целом.

Вячеславу Фетисову представили кандидатуру на должность представителя Всероссийского общества охраны природы в Норильске Анастасию Король. По мнению председателя общества, появление в нашем городе представительства столь значимого общества (через два года ему исполнится 100 лет) – хороший знак. Как деятель, занимающийся вопросами экологии, Вячеслав Фетисов пообещал главе Норильска Дмитрию Карасеву содействие в продвижении инициатив, связанных с данным направлением.

Глава Норильска, в свою очередь, поблагодарил Вячеслава Фетисова за поддержку депутатами Госдумы планов норильчан по очистке города от накопленного вреда, по озеленению территории.

«Это то, чего горожане ждут, что хотят увидеть в первую очередь. Мы также благодарны Вячеславу Александровичу за постоянный интерес к процессу преображения Норильска, к реализации муниципальных программ, комплексного плана развития города и экологическим мероприятиям, которые реализуются совместно с «Норникелем», - отметил Дмитрий Карасев.