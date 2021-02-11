Вячеслав Володин: «Недопустимо ребёнка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта»

Во втором чтении принят законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, не оплативших проезд.

В связи с этим в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта будут внесены изменения, которые, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, помогут обеспечить безопасность детей.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег на оплату проезда, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребёнка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», - цитирует ТАСС спикера Госдумы.