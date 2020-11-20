Включи здравый смысл

Таким образом редакция присоединилась к акции солидарности средств массовой информации, которые публикуют один и тот же специально разработанный плакат.

Проект «Выбор за тобой» #СТОПКОРОНАВИРУС инициирован комитетом по печати и взаимодействию со СМИ Санкт–Петербурга и газетой «Петербургский дневник». В нём уже приняли участие более трёх десятков различных изданий.

– Несмотря на различие форматов, профессиональное сообщество объединилось для достижения единой социальной, информационной цели — привлечения внимания людей к мерам, направленным на снижение темпов распространения инфекции, соблюдению масочного режима. В конечном итоге это ответственность каждого из нас перед собой, перед близкими людьми, перед всей той тысячей контактов, с которой мы сталкиваемся каждый день. На кону самое дорогое: здоровье. Иногда — жизнь. Очень надеюсь, что аудитория вовлечённых в проект ресурсов сделает правильный выбор, — отметил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Акция призвана обратить внимание читателей печатных изданий и пользователей электронных СМИ на необходимость использования масок в общественном транспорте и других общественных местах, чтобы предотвратить дальнейший рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.