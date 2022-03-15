ВКонтакте создает совет по поддержке малого и среднего бизнеса

Основными целями этого совета станут помощь предпринимателям в адаптации при новых условиях, а также сбор их идей по улучшению сервисов соцсети. В состав нового органа войдут создатели успешных бизнесов, общественники и представители соцсети.

«Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Уже сейчас в “ВКонтакте” свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ», – говорит гендиректор VK Владимир Кириенко.

Помощь окажут и представители организации «Опора России», которые на основе проведения опросов, проанализируют механизмы продажи в онлайне.