Владельца магазина, где от ребёнка отказались принять мелочь за шоколадку, оштрафовали

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, инцидент произошёл в мини-маркете «Золотая середина». Ребёнок выбрал шоколадный батончик за 10 рублей, подал нужную сумму копейками и натолкнулся на отказ.

Родители ребёнка подали жалобу в Роспотребнадзор, где им подтвердили, что продавец нарушил права потребителя. Согласно закону, покупатели могут расплатиться за товар любой банковской картой, купюрой или монетами, находящимися в обращении в России.

Владельца мини-маркета ИП Шихбалаева признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 14.08 КоАП РФ и наложили штраф.