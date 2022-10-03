Владимир Баринов: «Посещаемость Норильска туристами из других городов России увеличилась более чем на 70%»

«Есть понимание, что внутренний туризм будет и дальше развиваться. Как показывает статистика нынешнего года, посещаемость Норильска туристами из других городов России увеличилась более чем на 70%. Потребность норильчан в доступной качественной туристской инфраструктуре и новых туристических маршрутах также велика. Это показал недавний опрос жителей, проведённый отделом социологии норильской администрации. Что касается концепции развития туристской инфраструктуры, она будет учитывать целый ряд особенностей. Так, для информационного оформления туристско-информационной инфраструктуры необходимо принимать во внимание географические особенности города и светового дня в Норильске, а с учётом социально-экономического развития территории, нужно будет получать систематизированные данные о городских объектах. Элементы городской навигации должны транслировать основную эстетику Заполярья и его уникальные образы», - подчеркнул Владимир Баринов.

«Мы обсудили вопрос реализации нового инфраструктурного проекта - городской туристской навигации. К счастью, ещё недавно казавшиеся фантастическими технологии сегодня становятся реальностью, поэтому уверен, мы сможем реализовать самые смелые решения, которые заметно улучшат качество нашей жизни и повысят туристическую привлекательность Норильска. Была проделана большая подготовительная работа: специалисты Центра развития туризма пообщались с потенциальными подрядчиками, изучили варианты применения современных видов туристской навигации, учитывая климатические условия, территориальное планирование, а также комплексное развитие города», - сказал заместитель начальника управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации города Константин Яковлев.

Руководитель брендингового агентства Александр Осадчий отметил, что варианты для усовершенствования туристской инфраструктуры, безусловно, есть:

«Прежде всего, мы считаем, что у Норильска и Арктического кластера очень большой туристический потенциал, но на сегодняшний день, к сожалению, глубина его не раскрыта. Поэтому мы бы хотели, чтобы результатом нашей работы была смысловая сущность, которая до людей будет донесена, и все смогут открыть для себя Арктику по-новому и по-настоящему.

Реновация города предусматривает массу инновационных решений и технологий. Нам бы хотелось, чтобы все решения, связанные с навигацией, также соответствовали этим требованиям. Все будет предложено, исходя из современного практичного и, возможно, впервые примененного в России опыта».

В качестве примера простейших прикладных решений в сфере туристской навигации Александр Осадчий назвал NFC-метки, которые могут быть интегрированы как инновационные элементы, а также малые архитектурные формы, способные выполнять навигационные функции в смартфоне, чтобы его владелец мог получить аудио- или видеосообщение с информацией о городе, о территории, либо о кластере в целом.