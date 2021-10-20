Владимир Потанин и Александр Усс обсудили дальнейшее развитие Норильска

Главным вопросом стало сотрудничество компании «Норникель» с Красноярским краем в сфере социально-экономического развития территории.

Помимо этого, стороны обсудили ход реализации комплексного плана развития Норильска и программы «Чистый Норильск» по очистке и благоустройству территории, а также прогресс реализации программы реновации жилья в Норильске и привлечении к этим масштабным проектам экспертов из Красноярска.

Стороны выразили уверенность в том, что успешная совместная работа компании и краевых властей позитивно отразится на качестве жизни в регионе и будет способствовать развитию всего Красноярского края.