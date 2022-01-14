Владимир Путин дал кабинету министров две недели на подготовку к новой волне пандемии

На совещании с членами правительства Владимир Путин обратился к членам правительства с поручением мобилизовать разного рода учреждения. Он уверен, что в виду непростой ситуации с коронавирусом, в стране необходимо увеличивать объёмы ПЦР-тестирования и активно продолжать прививочную кампанию. Эту задачу он поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» является самой эффективной в борьбе против штамма «омикрон». Вирусологи считают, что этот штамм вызывает значительно меньше летальных исходов в сравнении с «дельтой», однако их количество может увеличиться, если игнорировать вакцинацию.

«В странах, где меньше 40% населения вакцинировано, уровень летальности переболевших «омикроном» составляет 6-7%. Там, где вакцинировано 90%, он при «дельте» составлял около 1%», — отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Вице-премьер Татьяна Голикова, добавила, что в России зафиксировано 698 случаев инфицирования штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции, и большая часть из них приходится на Московский регион.