Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — обратился президент России к согражданам.

Помочь в отражении агрессии Украины Владимира Путина попросили лидеры ДНР и ЛНР. «Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну в Донбассе», — процитировал текст письма пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник в связи со сложившейся ситуацией и с целью не допустить гибели мирных жителей и гуманитарной катастрофы попросили Путина «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками» оказать военную помощь.

В свою очередь власти Украины запросили срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к России, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии ЕС Жозел Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи якобы являются шагом против суверенитета Украины.

«Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР <...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней», — написал Боррель в Twitter.

Глава дипломатии ЕС призвал Россию «воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию».

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в последние недели: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещённую технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашённых республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Владимир Путин объяснил позицию: те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового.

Посмотреть видеообращение можно, пройдя по ссылке.