Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса

«Это был действительно наш долг — поддержать этих людей, помочь им», — сказал он.

По словам Путина, восемь лет люди в Донбассе были вынуждены жить в подвалах.

«То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит», — сказал президент.

По словам главы государства, это говорит о том, что в целом люди поддерживают действия России.

«Говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс», — заявил президент России.

Норильчане помочь Донбассу могут, перечислив денежные средства. Из-за нашей удалённости, вещи и продукты передавать нецелесообразно. Денежный перевод можно отправить, зайдя на сайт Норильского благотворительного фонда «Территория добра».

Помощь оказывается адресно: фонд связывается с благотворительными фондами из ДНР, ЛНР и Ростова, где находится больше всего беженцев, и переводит средства на конкретные вещи - так, например, на первые перечисления норильчан были приобретены раскладушки.

По информации фонда на сегодня, норильчане перечислили беженцам 619 тысяч рублей.