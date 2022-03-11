МАУ ИЦ «Норильские новости»

Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса

Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса

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Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса

Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из ДонбассаВладимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из ДонбассаВладимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса

«Это был действительно наш долг — поддержать этих людей, помочь им», — сказал он.

По словам Путина, восемь лет люди в Донбассе были вынуждены жить в подвалах.

«То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит», — сказал президент.

По словам главы государства, это говорит о том, что в целом люди поддерживают действия России.

«Говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс», — заявил президент России.

Норильчане помочь Донбассу могут, перечислив денежные средства. Из-за нашей удалённости, вещи и продукты передавать нецелесообразно. Денежный перевод можно отправить, зайдя на сайт Норильского благотворительного фонда «Территория добра».

Помощь оказывается адресно: фонд связывается с благотворительными фондами из ДНР, ЛНР и Ростова, где находится больше всего беженцев, и переводит средства на конкретные вещи - так, например, на первые перечисления норильчан были приобретены раскладушки.

По информации фонда на сегодня, норильчане перечислили беженцам 619 тысяч рублей.

11 марта в 08:52 640
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