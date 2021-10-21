Владимир Путин поддержал инициативу Татьяны Голиковой об объявлении в стране нерабочих дней

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи, с учётом сложившейся обстановки, я безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал глава государства.

Также он добавил, что при необходимости период рабочих дней главы регионов могут продлить и после 7 ноября либо ввести их раньше 23 октября. Во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Рост заболеваемости прослеживается уже более месяца.

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