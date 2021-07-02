Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми

Деньги получат семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Главное условие — шесть лет ребёнку должно исполниться не позднее 1 сентября текущего года. Кроме того, выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что правительство скорректировало правила выплат на первоклассников. Теперь помощь получат и те семьи, где ребёнок идёт в школу с шести лет. Это касается детей, которым исполнилось шесть лет в марте этого года или в последующие месяцы.