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Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми

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Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми

Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей будет предоставлена с августа по декабрь.

Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми

Деньги получат семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Главное условие — шесть лет ребёнку должно исполниться не позднее 1 сентября текущего года. Кроме того, выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что правительство скорректировало правила выплат на первоклассников. Теперь помощь получат и те семьи, где ребёнок идёт в школу с шести лет. Это касается детей, которым исполнилось шесть лет в марте этого года или в последующие месяцы.

Фото из открытых источников
2 июля в 17:15 360
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