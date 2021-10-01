Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в октябре - декабре

В этом году в ряды российской армии будут призваны более 127 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Сборы пройдут с 1 октября по 31 декабря. Традиционно срок службы составит один год.

В связи с пандемией новобранцам обязательно сделают тест на коронавирус. А к работе с призывниками будут допускаться только привитые или недавно переболевшие сотрудники.

Напомним, что в мае этого года президент России подписал федеральный закон, позволяющий молодым людям, у которых есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, не связанные с состоянием здоровья, не проходить обязательную медкомиссию.