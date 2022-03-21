Владимир Путин пообещал дать поручение Правительству решить вопрос по ускоренному начислению "северных" надбавок

Губернатор ЯНАО сообщил президенту, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и местное руководство могло бы гораздо гибче находить решения, если бы "северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. Также Дмитрий Артюхов добавил: если у молодых специалистов нет стажа жизни на Севере, это становится определённым препятствием для того, чтобы они приезжали работать в регион.

"Самые важные направления: правоохрана, безопасность, налоги. Эти направления иной раз испытывают кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры", - пояснил Андрей Артюхов.

"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", - отреагировал Владимир Путин.