Владимир Путин пообещал дать поручение Правительству решить вопрос по ускоренному начислению "северных" надбавок
Владимир Путин пообещал дать поручение Правительству решить вопрос по ускоренному начислению "северных" надбавок
Об этом глава государства сообщил на рабочей встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, пишет РИА Новости.
Губернатор ЯНАО сообщил президенту, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и местное руководство могло бы гораздо гибче находить решения, если бы "северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. Также Дмитрий Артюхов добавил: если у молодых специалистов нет стажа жизни на Севере, это становится определённым препятствием для того, чтобы они приезжали работать в регион.
"Самые важные направления: правоохрана, безопасность, налоги. Эти направления иной раз испытывают кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры", - пояснил Андрей Артюхов.
"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", - отреагировал Владимир Путин.