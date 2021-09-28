Владимир Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», - говорится в поручении.

Обращение президента адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ, а также региональным властям. Первые доклады о выполненной работе должны быть представлены 1 июля следующего года.

Также глава государства поручил проанализировать соблюдение права каждого ребёнка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства. Отчёты должны быть готовы до 1 декабря нынешнего года и далее ежегодно.

Как сообщает ТАСС, в марте этого года в Минпросвещения заявили, что контрольные работы на региональном и муниципальном уровне отвлекают школьников от учёбы. Специалисты уверены, что от существующей практики необходимо отходить.

В конце августа Евгений Семченко, глава профильного департамента Минпросвещения, сообщил, что ведомство совместно с Рособрнадзором выпустило методические рекомендации по систематизации контроля знаний в школах и рекомендует проводить любые контрольные не чаще, чем раз в две с половиной недели.