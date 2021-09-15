Владимир Путин поручил учить детей плаванию

Глава государства поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха, сообщает ТАСС.

«Плавание - это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья, - подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. - Финансировать программу по обучению детей плаванию начнём со следующего, 2022 года, причём и на федеральном, и на региональном уровнях».

Президент добавил, что для этого потребуется отдельная межведомственная программа. «Нужно её разработать с учётом производства отечественных модульных бассейнов. Сейчас это сделать гораздо проще, чем в прежние времена», - сказал он.