Владимир Путин поздравил Михаила Котюкова с уверенной победой на прошедших выборах

Первым делом Владимир Путин поздравил участников встречи с победой на выборах, которые прошли открыто, честно и с большой явкой.

«Результаты выборов глав регионов весьма убедительные. Такой уровень доверия означает большую ответственность. Уверен, вы максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды ваших избирателей», – подчеркнул Владимир Путин.

Михаил Котюков в свою очередь поблагодарил президента за оказанное доверие и особое внимание к вопросам развития Красноярского края:

«Поддержка на выборах – это большой кредит доверия, который нужно превратить в программу реальных действий, чтобы решить насущные проблемы экономики, социальной сферы, инфраструктуры. При этом считаю принципиально важным ориентироваться на мнение жителей родного края. Также для решения поставленных задач необходимо объединять усилия федерации, региона и муниципалитетов, найти новые формы сотрудничества с работодателями. Только так можно укреплять доверие людей ко всем уровням власти. Я сделаю всё, что от меня зависит, применяя все свои знания и опыт, для улучшения жизни красноярцев».

Президент России пожелал Михаилу Котюкову успехов и удачи: «Для вас начинается новая страница в жизни и карьере на посту губернатора региона, который занимает особое место в жизни страны – и по географическому положению, и по колоссальным перспективам развития».

Напомним, на прошедших 8-10 сентября выборах Михаил Котюков одержал уверенную победу, набрав 70,21% голосов.