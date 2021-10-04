Владимир Путин поздравил с юбилеем норильчанку Любовь Куракину

Любовь Ивановна - труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны. За заслуги перед Родиной она награждена медалями – «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Также она удостоена звания «Ветеран труда».

«От всей души поздравляю Вас с юбилеем. На долю Вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной, трудности послевоенного времени. Но Вы и Ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой, жизненный путь, любовь к Родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодёжи, для всех нас. Желаю Вам здоровья и бодрости духа», - говорится в поздравительной открытке президента страны.

Поздравление с 90-летием от Владимира Путина и памятный подарок Любовь Ивановне передал глава Норильска Дмитрий Карасев.