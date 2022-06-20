Владимир Путин предложил снизить ставки по льготной ипотеке до 7%

Своё предложение глава государства озвучил на Петербургском международном экономическом форуме, напомнив, что воспользоваться льготой россияне смогут только до конца года. Лимиты по ипотеке остались без изменений: 12 млн рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Эксперты считают, что предложенная мера может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое. Банки уже начали приём первых документов от заёмщиков по новым условиям госпрограммы.