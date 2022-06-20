Владимир Путин предложил снизить ставки по льготной ипотеке до 7%
Владимир Путин предложил снизить ставки по льготной ипотеке до 7%
Президент уверен, что снижение ставки позитивно скажется на рынке - спрос на новостройки вырастет, а переплата за кредит станет меньше.
Своё предложение глава государства озвучил на Петербургском международном экономическом форуме, напомнив, что воспользоваться льготой россияне смогут только до конца года. Лимиты по ипотеке остались без изменений: 12 млн рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов.
Эксперты считают, что предложенная мера может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое. Банки уже начали приём первых документов от заёмщиков по новым условиям госпрограммы.