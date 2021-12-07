Владимир Путин утвердил повышение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Напомним, МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития - 13 026 руб.) и ниже МРОТ на текущий год. Изначально его планировалось увеличить на 6,4%, до 13 617 руб., но Владимир Путин предложил повысить этот показатель до утверждённой ко второму чтению суммы. В текущем году МРОТ составляет 12 792 руб. Таким образом, он будет проиндексирован на 8,6%. Ожидается, что благодаря этому решению вырастет зарплата около 2,7 млн работников страны.

Ранее Госдума также приняла закон о повышении прожиточного минимума с 1 января на те же 8,6%, до 12 654 руб. Для трудоспособного населения эту величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей — 12 274 руб.